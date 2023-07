La nuova offerta di DAZN per la prossima stagione: tra le novità il pass unico e l’accordo con Tivusat per ridurre le zone d’ombra

DAZN ha presentato la nuova offerta in vista della prossima stagione, tra novità e alcuni aumenti della tariffa.

La prima novità del servizio in streaming è quello del pass unico, con cui si paga in un’unica quota. Si parte dagli 89.99 € l’anno per l’abbonamento «Start», un pacchetto base, senza la serie A ma con il basket italiano, Nfl e altri sport. Se si sceglie invece il piano mensile, cioè pagare ogni singolo mese con la possibilità di recedere senza vincoli di tempo, bisogna spendere 13,99 ogni 30 giorni. La terza strada è sottoscrivere un impegno annuale con pagamento mensile a 9,99 euro. Con l’abbonamento Smart si possono registrare fino a 4 dispositivi e guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

Salendo di livello c’è l’abbonamento Standard che include serie A, serie B, Liga, Europa League e Conference League, coppe inglesi come Fa Cup e Carabao Cup, calcio femminile. Oltre a tutti gli altri sport già compresi nel pacchetto Start, fra i quai i canali di Eurosport che trasmettono tennis, atletica, ciclismo e Giochi olimpici. Costo? In un’unica soluzione 299 euro, con un taglio del 39% rispetto al piano mensile (40,99 euro al mese). Se invece si sceglie un impegno minimo di un anno si scende a 30,99 euro per ogni rata. Sei i dispositivi registrabili, due le visioni in contemporanea ammesse dalla stessa rete internet.

Infine c’è l’offerta top, la Plus. In una sola tranche il costo è 449 euro, il 33% in meno dell’opzione per singolo mese proposta a 55,99 euro. Legandosi alle 12 rati mensili il costo è di 45,99 euro. I contenuti sono uguali al pacchetto Standard, la differenza è la possibilità di registrare fino a 7 dispositivi sull’app di Dazn. E si possono guardare due eventi in contemporanea su due dispositivi anche se connessi in due reti internet differenti. È la famosa doppia visione in due luoghi differenti.

Inoltre per questa stagione accordo raggiunto con la piattaforma satellitare Tivùsat, con programmazione e modalità simili a quelle già presenti su Sky sul canale zona DAZN, per ridurre al minimo le zone d’ombra del Paese dove la fibra internet non arriva.

