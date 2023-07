Il centrocampista dell’Inter Giovanni Fabbian è tornato a Milano dopo un’ottima stagione in Serie B alla Reggina.

L’ex centrocampista della Primavera interista Giovanni Fabbian sta svolgendo la preparazione con la Prima Squadra in attesa di trovare sistemazione presumibilmente in prestito. Ecco le sue sensazioni ai microfoni dei canali ufficiali. “Sono molto contento ed entusiasta di far parte di questo gruppo. Stiamo lavorando intensamente sia alla parte tecnica che a quella atletica e stiamo cercando di farci trovare pronti per le prime partite della stagione”.

Inter Centro Suning

“Sicuramente per me stare vicino a questi grandi campioni è solo un motivo di orgoglio e di crescita. Lo scorso anno alla Reggina è stata una bella esperienza. Mi sono adattato subito al calcio dei grandi e ho dato il 100% sia in allenamento che in partita. Mi piace fare gol e mi piacciono gli inserimenti. Sono un centrocampista a cui piace di più attaccare che costruire il gioco. Però lavoro su tutto per essere completo“.

