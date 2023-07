Inter-Lugano, capolavoro di Sensi su punizione nella prima amichevole stagionale dei nerazzurri – VIDEO

Alle 18:30 l’Inter è scesa sul terreno di gioco di Appiano Gentile per affrontare il Lugano, che milita nella Serie A svizzera. Al termine del primo tempo l’Inter è in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Fabbian e Sensi.

Gol di Sensi Live @Inter #interlugano pic.twitter.com/pENVkNSGKX — Ludoarna (@ludoarna) July 18, 2023 Al 40′ il raddoppio, direttamente su calcio di punizione: traiettoria spettacolare di Stefano Sensi, che a giro infila il pallone all’incrocio, dopo un bacio alla traversa.

