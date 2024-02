Gigi De Agostini si è soffermato su alcuni giocatori che la Juve potrebbe provare a prendere in estate. Ecco le sue parole

L’ex calciatore, Gigi De Agostini, a Tuttosport, ha parlato dell’interesse della Juve per Samardzic, Koopmeiners e Felipe Anderson.

SAMARDZIC – «Samardzic è indubbiamente un buon giocatore. Mi piace, ma dovrebbe essere più costante per ambire a certi palcoscenici. Non a caso gioca poco e non è un titolare inamovibile dell’Udinese. Il serbo manca di continuità. Rispetto a quando giocavo io le dinamiche sono cambiare. Oggi bastano 2-3 partite di alto livello per essere subito protagonisti sul mercato. Prima per arrivare in una big dovevi avere alle spalle almeno un paio di campionati da titolare giocati alla grande. Tornando a Samardzic può essere da Juve, ma bisogna vedere in una squadra di vertice come si inserirebbe».

FELIPE ANDERSON E KOOPMEINERS – «Sarebbero certamente due ottimi acquisti. Parliamo di giocatori bravi che aggiungerebbero qualità alla squadra, avvicinandola all’Inter. Li vedrei bene entrambi alla Juventus».

