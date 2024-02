La Curva Nord Udine, tramite un comunicato apparso su Facebook, ha spiegato perché non sarà a Torino per la gara con la Juventus

COMUNICATO – «Coerentemente con la scelta fatta nelle ultime stagioni, si legge nella nota, la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte agli ospiti per la trasferta di Torino e pertanto non ne prenderà parte. Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta, di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza».

