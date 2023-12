Gianni De Biasi, attuale Ct dell’Azerbaijan ed ex Torino, ha parlato proprio dei granata a Tuttosport

TORINO – «Sta facendo il suo campionato che si chiuderà tra il settimo e il decimo posto. La spina dorsale è quella indicata. Buongiorno ha avuto una crescita tecnica notevole, e adesso psicologicamente è nella condizione migliore. Lui, simbolo di una squadra per cui fa il tifo e nella quale in estate ha tenacemente voluto rimanere. Zapata ha portato una ventata di entusiasmo, oltre a doti da centravanti di alto livello. Ti fa gol, ha forza, attacca la profondità, si propone e difende, se sta bene è un giocatore pazzesco. Uno come Ricci in mezzo al campo ti serve, come Buongiorno e Zapata ha pure quella disponibilità alla lotta che è molto granata».

RINNOVO JURIC – «Probabilmente entrambe le parti non hanno ancora le idee chiare. Tra un settimo e un decimo posto la differenza è tanta».

JURIC MOTIVATORE – «È un allenatore che porta risultati pure facendo di necessità virtù. Si adopera con quello che ha, non si lamenta… semmai qualche volta batte i pugni… e sa trovare le motivazioni per recuperare o adattare gli elementi che ha».

