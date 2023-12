Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha parlato proprio dei bianconeri, di Allegri e della lotta scudetto

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha parlato proprio dei bianconeri, di Allegri e della lotta scudetto. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

JUVE DIVERSA – «La Juve ora ha più serenità dopo tutto quello che all’altezza della scorsa stagione, lo stesso vale per il è successo nelle ultime stagioni. Si stanno gettando le basi per ricostruire un ciclo vincente. Vincere non è mai facile, noi l’abbiamo fatta sembrare una cosa banale ma in realtà è sempre una cosa. speciale. Ora vedo una squadra vera in campo».

OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Lo dice perché è consapevole che l’Inter abbia dente molto accreditata per lo scudetto, ma questo non significa che non ci creda e che non darà battaglia fino alla fine. Max è un vincente, lo ha dimostrato coi fatti, e vi assicuro che quando non vince non è contento. Inoltre è un grandissimo comunicatore, sa bene quali sono gli obiettivi di inizio stagione e li trasmette al gruppo».

