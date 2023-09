Ronald De Boer ha parlato a Ziggo Sport riguardo la scelta di Davy Klaassen di lasciare l’Ajax per andare all’Inter

Ronald De Boer ha parlato a Ziggo Sport riguardo la scelta di Davy Klaassen di lasciare l’Ajax per andare all’Inter.

«Penso che sia fantastico per Davy, ma non ne capisco bene la logica e questo non mi piace. Se fosse stato titolare in Italia, l’avrei capito, ma non è questo il caso».

