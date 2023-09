Stefan Jovetic è un nuovo giocatore dell’Olympiacos, il montenegrino è pronto a ripartire dal campionato greco

Stefan Jovetic è un nuovo giocatore dell’Olympiacos, il montenegrino è pronto a ripartire dal campionato greco. La nota del club:

«Il PAE Olympiacos annuncia l’acquisizione del 33enne attaccante montenegrino della nazionale Stevan Jovetic. Nato il 2 novembre 1989, nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Hertha, con cui ha segnato undici gol e fornito quattro assist in 40 partite. Muove i primi passi calcistici nelle infrastrutture del Mladost Podgorica, finché nel 2004 passa al Partizan. Con la squadra serba ha collezionato 53 presenze e segnato 17 gol, fornendo anche dieci assist. Nel 2008 viene ceduto alla Fiorentina, con la quale in cinque anni colleziona 134 presenze, segnando 40 gol e 21 assist. Nel 2013 è stato acquistato dal Manchester City, con la cui maglia ha segnato undici gol e distribuito dieci assist in 44 partite. Due anni dopo viene acquistato dall’Inter, registrando con la maglia del Milan 33 presenze, sette gol e quattro assist. Nel gennaio 2017 è stato ceduto in prestito al Siviglia, segnando sette gol e cinque assist in 24 partite. Nel Monaco ha giocato per quattro anni durante i quali ha segnato 21 volte in 77 partite, registrando cinque assist. Jovetic ha rappresentato 68 volte la nazionale montenegrina e ha segnato 31 gol. Stevan, benvenuto all’Olympiacos».

