Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato del suo infortunio: un altro dopo la finale contro l’Inter

Quando torna Kevin De Bruyne? Se lo chiede il Manchester City, che avrà sicuramente sentito le parole del belga a Sky Sports: un altro infortunio dopo quello rimediato in finale di Champions League contro l’Inter nonostante la vittoria conquistata per 1-0 in Turchia.

LE PAROLE – «Posso essere paragonato a un’auto che è ferma in garage per un’importante manutenzione».

L’articolo De Bruyne: «Ecco le mie attuali condizioni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG