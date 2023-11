Ecco il retroscena riguardante l’ex obiettivo dell’Inter Gianluca Scamacca prima del suo arrivo alla corte dell’Atalanta di Gasperini

Secondo quanto riportato stamane da TMW, l’ex obiettivo offensivo dell’Inter Gianluca Scamacca nasconde un retroscena durante l’ultima sessione di calciomercato prima che scegliesse la corte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Cosa è successo? Se inizialmente gli interisti erano in pole position, alla fine l’attaccante ha scelto senza problemi l’Atalanta più che altro per una questione di progetto e titolarità che all’Inter non poteva avere vista la presenza di Thuram.

L’articolo Scamacca, il retroscena di mercato tra Inter e Atalanta proviene da Inter News 24.

