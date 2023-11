Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto parlando del possibile ritorno di Mauro Icardi alla corte dell’Inter. La situazione

Longhi ha parlato così a Radio Sportiva ha parlato del ritorno di Icardi all‘Inter:

«Sono due o tre anni che insiste per tornare all’Inter ma trova sempre la porta chiusa. L’Inter ha vissuto un’esperienza quasi traumatica con Spalletti come allenatore e il giocatore che era diventato inviso ai compagni, non tanto per colpe sue quanto per le uscite della consorte. Tra l’altro Icardi sta facendo benissimo con il Galatasaray, è in vetta alla classifica marcatori con Dzeko. Penso che il suo sogno di tornare all’Inter resterà tale».

L’articolo Longhi su Icardi: «Vuole tornare all’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG