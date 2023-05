Il giornalista Alessandro De Calò ha scritto dell’esaltante stagione di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter sulla Gazzetta dello Sport

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò esalta la stagione di Lautaro Martinez all’Inter, definendolo il successore di Milito per il popolo nerazzurro:

LAUTARO E INTER– Il Toro, leader e capitano dell’Inter sta completando la migliore stagione della sua carriera: non aveva mai segnato tanto (27 gol e 10 assist nelle 54 partite giocate finora). Il giovane Julian – che in Argentina chiamano Ragno – nel City è invece la riserva del fenomenale Haaland, gioca a strappi e frammenti anche se con buona qualità. Uno dei due vincerà Mondiale e Champions nella stessa stagione. Non capita molto spesso. Il calcio è fatto anche di piccoli segnali, sottili premonizioni. Qualche giorno fa il vecchio Diego Milito, autore dei due gol al Bayern nell’anno dello storico Triplete, ha augurato a Lautaro di vincere la Champions come era riuscito alla sua Inter.

PASSAGGIO DI TESTIMONE- C’è già stato un passaggio di testimone tra i due argentini: il 31 ottobre 2015, nel giorno del debutto con il Racing Avellaneda, Lautaro era entrato in campo sostituendo proprio il Principe Milito. A Istanbul potremmo assistere a un nuovo abbraccio tra i due. Certo non è probabile, il City è più forte, ma se c’è uno che può rovinare la festa al Pep e ad Haaland è proprio lui, Lautaro. Sappiamo. Basta che il Toro si scateni e non rimanga seduto. Servono un gol subito e l’Inter perfetta. Può succedere. Poi, chissà.

