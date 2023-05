Ecco le dichiarazioni di Robin Gosens nel pre partita di Inter-Atalanta, match della penultima giornata di campionato

Robin Gosens ha parlato così alle varie emittenti presenti nel pre-partita di Inter-Atalanta:

INTERTV- «Per noi questa partita vale quanto la Coppa Italia, non è una frase fatta. Vogliamo chiudere il discorso quarto posto oggi senza aspettare l’ultima giornata. Queste partite sono sempre decise dai dettagli, loro sono molto mobili e palleggiano bene, sarà fondamentale interpretare bene i ruoli. Vogliamo partire subito forte a differenza di quanto fatto con la Fiorentina dove siamo scesi in campo in ritardo. C’è grande stima da parte mia per l’Atalanta che mi ha reso il giocatore che sono oggi, ma oggi penso all’Inter»

SKY– «Siamo una famiglia, siamo un gruppo c’è lotta insieme. C’è tanta alternanza ma l’ossatura della squadra è sempre la stessa. Questo ci ha aiutato in questi mesi in cui siamo più ad Appiano che a casa»

