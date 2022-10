In una intervista al quotidiano Tuttosport, Gigi De Canio parla del Milan e di come la società gestisce i conti.

Intervista a Gigi De Canio da parte del quotidiano Tuttosport che parla del Milan e della condizione attuale della società rossonera parlando specificatamente dei conti: “Maldini e Massara stanno mantenendo in ordine i conti della società, assicurando che il club possa rimanere sui livelli che gli competono. Un lavoro positivo e importante di cui si vedono i frutti, per il quale bisogna fare solo i complimenti.” Conclude così.

Insomma il Milan guarda ai conti ma anche al calcio giocato, inoltre per gennaio si prospetta un mercato particolare quello dei rossoneri, che devono cominciare a guardare al futuro sotto l’aspetto degli attaccanti. Vedremo quindi se ci sarà un investimento ingente in attacco o verrà tutto rimandato alla prossima sessione estiva quando sicuramente Ibrahimovic ma forse anche Giroud potrebbero non esserci.

