Rino Foschi ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport dicendo la sua tra le varie sul Milan e la possibiltà di abbattere San Siro:

MILAN – «Hanno vinto lo scudetto non da favoriti. Maldini e Massara hanno lavorato ottimamente, sono due dirigenti che hanno mostrato le proprie qualità. Io però resto per le proprietà italiane ma è impossibile oggi avere i Ferlaino o i Moratti della situazione»

SAN SIRO – «Oggi è tutto business. Per me demolire San Siro è come buttar giù la Scala».

