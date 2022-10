Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha parlato prima del match contro la Lazio allo stadio Olimpico. Le sue dichiarazioni

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio.

PAROLE – «Noi siamo sempre carichi, ci prepariamo tutta la settimana per fare il nostro meglio. La Lazio ha subito molto poco, gioca bene e ci toccherà fare una partita importantissima da tutti i punti di vista. Bradaric ha meritato l’occasione di poter partire dall’inizio, aveva già giocato con frequenza ma credo che lui possa costituire una nuova risorsa per noi. Dia si è allenato soltanto una volta questa settimana. Dispiace non aver i nostri tifosi oggi, ci hanno però fatto una sorpresa venerdì all’Arechi».

