Il giornalista Lapo De Carlo si trova a commentare il sorprendente KO dei nerazzurri contro l’Al-Ittihad.

Lapo De Carlo ha parlato a TMW del momento attuale dell’Inter all’indomani dello 0-2 contro l’Al-Ittihad. “Non esiste una scienza esatta delle amichevoli. Se si fanno, un motivo si farà. Si fanno le prove dei moduli, ma anche per mettere in mostra un po’ di meccanismi e togliersi le tossine degli allenamenti. Io onestamente non so se devo preoccuparmi. Quando tu vinci da 4 anni, il pericolo imborghesimento c’è”.

Piotr Zielinski

Il problema

“Il problema dell’Inter è quello legato agli infortuni, che ora si stanno moltiplicando, visto che hai diversi over 30. La stagione ha già 5 infortunati e la stagione non è neanche cominciata. In più ti torna Lautaro a 10 giorni dall’inizio della stagione quando l’ha finita praticamente due settimane fa. Ormai si gioca troppo, perché non si smette mai”.

La convinzione

“Se l’Inter fosse una squadra nuova, con un allenatore nuovo, allora molti sarebbero preoccupati. Ma in realtà siamo con lo stesso allenatore e non preoccupa, perché è impossibile che siamo diventati di colpo scarsi”.

Il dilemma in attacco ed i dubbi sulla preparazione

“In un modo o in un altro, l’Inter inizierà con Arnautovic quarta punta. Credo che l’Inter abbia fatto comunque una preparazione più massiccia perché come impegni non ha precedenti. Questa è l’unica attenuante a quello che abbiamo visto ieri”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG