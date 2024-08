Il presidente della Settignanese e scopritore del giocatore tuttora alla Juventus Maurizio Romei ha espresso il suo parere sul suo possibile approdo in nerazzurro.

Federico Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025 e la Juventus, in assenza di rinnovo, ha necessità di venderlo entro fine mese per evitare di perderlo a costo zero. L’Interista ha intervistato Maurizio Romei, uno dei primi ad accostarlo all’Inter. “L’interessamento dell’Inter c’era e c’è stato, non so dirvi se ci sia ancora perché non sento Federico da fine luglio. Da tempo mi aveva poi detto che gli sarebbe piaciuto giocare in Champions. La decisione di Motta mi ha sorpreso, perché che uno come Chiesa non possa fare comodo alla Juve mi sembra incredibile. Però immagino che la società abbia fatto i suoi ragionamenti”.

Davide Frattesi

L’ipotetico scambio con Frattesi

“Immagino che le voci dello scambio con Frattesi non siano legate ad un discorso di caratteristiche visto che Chiesa è un attaccante e Frattesi un centrocampista che va all’attacco e sa inserirsi. Federico salta l’uomo e da questo punto di vista l’allenatore che lo ha capito meglio di tutti è stato Pioli, alla Fiorentina”.

La rivelazione

“Dico solo che quando l’Inter ha mostrato interesse ho mandato un messaggio non solo a lui, ma anche al padre Enrico che ha riso… Io sarei contento, perché Inzaghi è un grande allenatore, posto che anche Allegri lo sia”.

