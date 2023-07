Intervenuto sui propri social, David De Gea ci ha tenuto a salutare il Manchester United, club che lascia dopo 12 anni passati insieme. I Red Devils adesso potranno accelerare per chiudere il colpo André Onana dall’Inter.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.

I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E

— David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023