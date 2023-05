Stefano De Grandis dice la sua sulla stagione della Juventus: l’analisi del giornalista sulla squadra di Allegri

Stefano De Grandis, in collegamento con Sky Sport, ha così parlato della stagione della Juventus.

LE PAROLE – «Quest’anno Allegri è stato sempre abbastanza lucido, qualche volta gli è saltata però la sicura. Quando sei un po’ accerchiato da oppositori e tifoseria, che si è dimenticata quando vinceva, la stagione non è soddisfacente per la Juve. Le sue responsabilità le ha, ma un altro allenatore avrebbe fatto piagnisteo continuo e lui non l’ha fatto».

