Juve in Champions se… Ecco cosa cambia per la squadra di Massimiliano Allegri dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta

La vittoria dell’Inter sull’Atalanta costringe anche la Juventus a fare dei calcoli per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La squadra di Inzaghi ci sarà, quella di Gasperini no: dopo Lazio e Napoli sono i nerazzurri milanesi i qualificati. Ora si attende la quarta squadra, che potrebbe anche essere la Juve, che ha però l’obbligo di battere domani il Milan. Se lo facesse con un gol di scarto, ai rossoneri basterebbe poi un pari contro il Verona all’ultima giornata per arrivare davanti. Se lo facesse con due o più gol, la squadra di Pioli sarebbe costretta a battere i gialloblù per mettersi dietro Vlahovic e compagni.

The post Juve in Champions se… Cosa cambia per i bianconeri dopo Inter Atalanta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG