Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in vista della finale di Champions League contro il Manchester City

Simone Inzaghi ha parlato così a Sky Sport in vista della finale di Champions League.

LE PAROLE – «E’ la squadra più forte del mondo, che partirà favorita. Ma noi abbiamo messo tutto per questa finale e ce la giocheremo con tantissima fiducia. Sono 23-24 giocatori veramente uno più forte dell’altro ma stiamo iniziando a prepararla. Ma prima c’era questa partita che era per la nostra società la più importante di queste finali, se pensiamo dove eravamo sette partite fa abbiamo fatto un grandissimo recupero che ci ha portato in Champions con una settimana».

