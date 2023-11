De Grandis: «Calhanoglu, regista più forte della Serie A» Le parole del giornalista Sky sul centrocampista dell’Inter

Intervenuto negli studi Sky, Stefano De Grandis, ha parlato di Inter e del suo regista, Hakan Calhanoglu.

«L’Inter ha il regista più forte del campionato, che è un ruolo cardine per far funzionare le squadre. L’unica altra squadra che ha un regista di livello è il Napoli ma Lobotka non ha iniziato bene la stagione»

