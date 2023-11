Pavard, domani esami: si teme la lussazione della rotula per il difensore francese. Il punto sulle condizioni

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si teme una lussazione della rotula per Benjamin Pavard, uscito in barella durante la sfida tra Atalanta e Inter.

Domani il francese si sottoporrà agli esami. Se la prognosi fosse confermata, si parlerebbe di uno stop di 6-8 settimane.

L’articolo Pavard, domani gli esami: si teme la lussazione della rotula proviene da Inter News 24.

