Eurorivali Inter, Schmidt: «Champions? Vogliamo cambiare la situazione nel girone» Le parole del tecnico del Benfica

Rivale nel girone dell‘Inter, il Benfica si proietta alla prossima sfida di Champions contro la Real Sociedad. Ecco le parole di Roger Schmidt, allenatore dei portoghesi:

«Mercoledì abbiamo la Champions League contro la Real Sociedad. Non abbiamo ancora segnato né guadagnato punti, ma siamo il Benfica e vogliamo cambiare questa situazione. Per fare questo, è molto importante vincere le partite in anticipo per acquisire fiducia. In questo momento siamo contenti, ora dobbiamo recuperare».

L’articolo Eurorivali Inter, Schmidt: «Champions? Vogliamo cambiare la situazione nel girone» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG