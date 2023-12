Il giornalista Stefano De Grandis ha detto la sua sulla qualificazione agli ottavi di Champions delle italiane ma non solo.

Stefano De Grandis a Sky Sport ha parlato di Inter in chiave campionato e Champions League. “Se l’Inter vince contro la Lazio, allungherebbe nel momento in cui ha subito anche dei controsorpassi della Juventus nelle scorse settimane, quando ha vinto in casa del Napoli. Questo aumenterebbe l’autostima di una squadra che, in campionato, sta giocando sempre bene. Ha avuto un passaggio a vuoto con la sconfitta in casa col Sassuolo ma gioca bene, la coppia d’attacco funziona, Calhanoglu è sicuramente il migliore del campionato. L’Inter è talmente forte che non cambia mai in campionato, la tradizione nel calcio conta (Inzaghi non ha mai vinto a Roma contro la Lazio da quando è all’Inter, ndr) ed è l’unica cosa che può preoccupare l’Inter. I nerazzurri sono una macchina perfetta e di perfetto alla Lazio ora c’è veramente poco”.

Sulla Champions

“Per me la fase a gironi si chiude con un sapore amarognolo. Se tu arrivi con 3 squadre al secondo posto, dimostri che sei ancora una volta un po’ comprimario. Questo dimostra che il calcio spagnolo arriva ancora davanti al calcio italiano. L’Inter arriva in finale di Champions League, per quale motivo arriva seconda Aveva la possibilità di arrivare prima, magari con delle scelte diverse di formazione. La Real è una buona squadra, nei due confronti con l’Inter ha giocato meglio ma è una squadra che ha fatto però anche 0-0 col Salisburgo. E’ giusto che l’Inter pensi che sia più facile vincere lo scudetto ma non è detto che tu non possa vincere lo scudetto giocando con la Real Sociedad con la formazione migliore”.

Sull’attacco nerazzurro

“Sanchez non è un fattore e Arnautovic si è fatto male. I campionati si vincono anche con i ricambi in avanti, il turnover a Lisbona era prevedibile e giustificabile anche perché vincendo a San Siro saresti arrivato primo. Non capisco perché esca Thuram quando entra Lautaro, una coppia che ha incantato in Serie A. E quella era una partita molto importante, col primo posto l’Inter aveva una buona possibilità di arrivare ai quarti. Ora bisogna combattere”.

L’articolo De Grandis: “L’Inter è una macchina perfetta, non ho capito l’uscita di Thuram in Champions” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG