L’Inter può allungare in vetta alla classifica complice il pareggio della Juventus a Genova di venerdì ma contro stasera si troverà una Lazio che da quando Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra non ha mai perso a Roma. Ivan Zamorano è il protagonista del Matchday Programme di oggi; ecco le sue parole sulla Serie A in generale ai canali ufficiali dell’Inter. “Ci sono sette squadre superiori: Inter, Juventus, Napoli, Milan, Lazio, Roma e Fiorentina. Poi altre che lottano per metà classifica e salvezza. L’Inter è superiore sotto ogni aspetto, la vedo favorita per lo scudetto: anche la Lazio ha giocatori di grande qualità, spero che possa tornare a occupare posizioni importanti in classifica. Intanto sono felice che entrambe siano passate in Champions League”.

Maurizio Sarri

Se giocherebbe nella Lazio di Sarri

“Difficile dirlo, da quel club sono passati grandi giocatori, anche sudamericani importanti come il mio amico Salas, oppure Almeyda e Veron. Non so come mi sarei integrato nel 4-3-3 di Sarri, perché ho sempre giocato a due davanti. Ma non avrei avuto problemi ad adattarmi”.

Il suo Lazio-Inter preferito

“Ovvio, la finale di Coppa UEFA a Parigi nel 1998, una notte indimenticabile. Doveva essere una gara equilibrata, sapevamo che affrontavamo una squadra forte. Il mio gol dopo cinque minuti invece sblocco tutto, fu una serata di festa sudamericana coi gol di Zanetti e Ronaldo”.

