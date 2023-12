Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato così dopo il match giocato contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Gabriele Cioffi ha parlato a Dazn dopo Udinese-Sassuolo.

LE PAROLE – «Lo stato d’animo è quello di un allenatore che ha visto una squadra attenta e che ha rispettato chi aveva davanti, passando meritatamente in vantaggio anche se è stata una gara con molto equilibrio. Persa la parità numerica ci sono stati due errori individuali che ci sono costati cari, ma ho visto anche cose positive. Ai ragazzi dico bravi perché non era semplice, ma dobbiamo sapere che così non va bene. Lucca Io sono contento che abbia fatto 4 gol da quando sono arrivato, poi dove può arrivare lo sa solo lui».

