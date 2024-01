Stefano De Grandis, noto giornalista, ha criticato la prestazione di Rafael Leao nella sfida di ieri tra Milan e Roma

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Leao:

PAROLE – «Leao ieri mi ha irritato. Non ottimizza i palloni che ha. Ha sbagliato molte palle in rifinitura. Non fa mai la scelta giusta. Il Milan ha fatto una buona partita ma ha concesso troppo alla Roma. Deve migliorare in fase difensiva se vuole tornare al livello della vittoria scudetto».

