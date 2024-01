Peppe Di Stefano ha commentato il momento vissuto da Olivier Giroud dopo la rete di ieri contro la Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Peppe Di Stefano ha esaltato così Olivier Giroud, in gol ieri sera in Milan-Roma:

PAROLE – «Giroud è come lo champagne. Migliora col passare degli anni. Migliorano i suoi numeri nonostante la sua carta d’identità. Sembrava un comprimario quando è arrivato, in realtà si è preso la maglia da titolare nell’anno dello scudetto. Lo scorso anno è stato uno dei leader e quest’anno sta avendo numeri fantastici. Ha sostituito Ibrahimovic come peso nello spogliatoio. Il primo ad arrivare e l’ultimo a lasciare Milanello. Non aveva mai fatto così bene dopo 20 giornate. Dieci gol e 6 assist. Un campione».

