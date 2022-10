Ecco le parole di Stefano De Grandis, a Sky parla così dei singoli del Milan, ecco cosa dice il famoso giornalista.

Sono queste le parole di Stefano De Grandis, il giornalista a Sky parla dei singoli rossoneri, ecco cosa di su Maignan, Leao e il tecnico del Milan, Stefano Pioli: “Era impossibile non dare certi premi individuali, come quelli dati a Pioli, Leao e Maignan. Leao è stato il re, Pioli lo ha trasformato in un leone, Maignan è fortissimo anche con i piedi. Le accelerazioni di Leao sono incredibili, quando parte è impossibile da fermare. Potenzialmente Leao potrebbe vincere il Pallone d’Oro in futuro. Deve segnare di più, è un giocatore straordinario ma deve essere più costante. Ha tutto per diventare il migliore.“

Insomma la ricostruzione della rosa da parte di Maldini è stata effettuata veramente bene, con alcuni vanti come Pioli e soprattutto l’attaccante Leao e il portiere Maignan.

