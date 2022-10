Il tecnico del Bayer Monaco, Nagelsmann, scettico sulla decisione di assegnare a Gavi il premio Kopa per il miglior giovane

Julian Nagelsmann è scettico sull’assegnazione del Premio Kopa a Gavi. Di seguito le sue parole.

«Certo, posso essere di parte ma in generale ho anche la mia opinione. Secondo me Jamal Musiala e Jude Bellingham hanno avuto una stagione migliore del vincitore. Direi che è un testa a testa tra Jude e Jamal è un testa a testa. Poi dipende anche dai gusti, se preferisci un giocatore box-to-box o un ottimo giocatore offensivo. Non è una vittoria immeritata ma a mio parere i due che ho citato sono davanti a Gavi».

L’articolo Nagelsmann: «Premio Kopa a Gavi? Meritivano di più Musiala e Bellingham» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG