De Grandis sull’attacco rossonero: «Jovic ottima alternativa, se ne arriva un altro bene ma…». Le parole del giornalista

Il giornalista De Grandis ha parlato a SkySport analizzando la situazione in attacco del Milan.

PAROLE – «L’unico rischio è l’età di Giroud, perché nel momento in cui sta bene gioca lui e Jovic è un’ottima alternativa. Non dimentichiamo che sta per tornare anche Okafor, che può fare anche il centravanti. Il fatto che Jovic stia facendo cose ottime nell’ultimo periodo è ciò che mi convince. I rossoneri non sono in emergenza, se arriva un altro va bene, perché tutte le grandi squadre hanno tante alternative. Però non vorrei mortificare Jovic nel momento in cui ha cominciato a segnare».

