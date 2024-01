Omoregbe lascia il Milan: UFFICIALE il prestito al Sestri Levante. Il comunicato del club rossonero

Il Milan Primavera ha comunicato un nuovo prestito per il classe 2003 Omoregbe.

COMUNICATO – «Rientro dal prestito presso U.S. Fiorenzuola 1922 per Bob Omoregbe, le cui prestazioni sportive vengono cedute a titolo temporaneo a U.S. Sestri Levante 1919 fino al termine di questa stagione».

