Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, ha parlato del Milan di Stefano Pioli elogiandone il grande collettivo

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan di Pioli:

«Il Milan ha un grande collettivo, c’è empatia fra i giocatori. La squadra ha tante alternative ma ci sono alcuni giocatori più forti di quelli che stanno in panchina. Per esempio, credo che Krunic sia la riserva di Tonali ma nonostante questo sta facendo bene. La squadra di Pioli ha il merito di annientare le difficoltà, è questo il merito del gruppo rossonero. “Lo Spezia deve fare punti. Gotti non sta lavorando male ma ha raccolto poco ed è in difficoltà. Per questo oggi non darà campo al Milan».

