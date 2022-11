Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Ecco un estratto delle sue parole.

CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «Stiamo bene, teniamo bene il campo con un buon ritmo. Tanti che non erano in condizione stanno recuperando. Non ci saranno Nico e Sottil, ma tornerà Amrabat. Ci faremo trovare pronti».

