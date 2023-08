Calciomercato Milan, arrivano le prime parole di Charles De Ketelaere dopo l’arrivo all’Atalanta: le dichiarazioni del belga

L’Atalanta ha dato l’ufficialità sull’arrivo dell’attaccante De Ketelaere dal Milan. Ecco le sue prime dichiarazioni in nerazzurro: tra voglia di riscattarsi ed entusiasmo di essere a Bergamo.

LE PAROLE – «Ho scelto l’Atalanta perché penso che sia l’opportunità giusta per me: anche per giocare con continuità. Quando ero in Belgio l’Atalanta mi ha seguito, ma ora sono qua. La mia prima impressione è stata di una squadra piena di qualità: la squadra perfetta per me. Ho parlato con Gasperini, è molto contento che io sia qui. Sono molto ottimista sul futuro, tendo a lavorare molto».

