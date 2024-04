L’attaccante dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha ammesso che fosse per lui non tornerebbe a Milano.

Charles De Ketelaere fa un bilancio complessivo dei suoi quasi 2 anni passati in Italia ed aggiunge dettagli sul suo futuro; ecco le sue parole a Hln.be. “Stagione deludente al Milan? Era così in quel momento. E ora, un anno dopo, sono contento di dove sono. Ho imparato molto da quel brutto anno al Milan. Mi ha aiutato a fare certi passi avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni meno buone impari ancora di più”.

Miglioramenti

“Sono diventato più forte fisicamente. È più difficile togliermi la palla. Ora porto anche più intensità. Ma ho fatto progressi anche a livello tecnico e tattico. Ad esempio, nella pressione. In quell’anno al Milan ho imparato davvero molto tatticamente, perché in Italia si gioca in modo completamente diverso rispetto al Belgio. Questo mi ha fatto anche crescere molto tecnicamente. Le mie scelte negli ultimi trenta metri sono ora molto migliori. Mentre l’anno scorso non avevo ancora quella calma”.

Charles De Ketelaere

Sul suo futuro

“Fosse per me resterei all’Atalanta, perché mi sento molto bene qui. Mi piacerebbe rimanere. Anche perché non ho ancora finito qui dopo una stagione. Posso ancora fare un paio di bei passi avanti. Sarebbe quindi sicuramente positivo se potessi rimanere qui per un altro paio di stagioni”.

Un possibile ritorno al Milan

“Giocare per il Milan non è certo una punizione. Il Milan è una grande squadra, ma giocare è la cosa più importante. Ho 23 anni. Non voglio finire di nuovo in panchina. Quindi sì, se l’Atalanta non dovesse esercitare l’opzione, vedremo com’è la situazione al Milan. Ma ancora una volta, non ci sto pensando ora. Mi concentro sul resto della stagione. Saprò se l’Atalanta mi comprerà o meno”.

