Il giornalista Carlo Pellegatti sostiene che i rossoneri debbano rinforzare assolutamente il reparto mediano.

Carlo Pellegatti sul canale YouTube di Radio Rossonera ha parlato di Sassuolo-Milan per arrivare a fare diverse ed importanti considerazioni in ottica mercato. “Attacco spettacolare, fase difensiva e difensori totalmente insufficienti. Prima di parlare di Sesko, Zirkzee o di chi volete voi, bisogna andare a cercare un forte centrocampista difensivo, o anche due. E vi posso assicurare che non lo hanno ancora trovato. Bisogna ridisegnare il Milan sul modello Bennacer-Kessié-Tonali. Ogni volta che la palla supera la metà campo c’è da soffrire in maniera massimale. A un certo punto, se il Sassuolo non sbaglia quel contropiede 4 contro 2 si va 4-1 per loro. Il calcio di oggi non è un divertimento, non è una lotteria. Le squadre devono vincere 1-0 o 2-1, ma soprattutto non soffrire ogni volta che la palla passa la metà campo”.

Sui singoli

“Leao era distrutto, ha finito proprio quasi zoppicando per la fatica. Vero che in difesa 3 su 4 verranno cambiati. Theo oggi, mamma mia anche sul primo gol… Poi sì, qualche fuga nel finale, ma non lo vedi mordere. Mordeva di più quasi quasi quando era difensore centrale, perchè si vede che era più applicato. A centrocampo Adli purtroppo non ha giocato una grande partita, è venuto poi fuori un po’ nel finale. Musah ha giocato una buona partita, ma siamo sempre lì: lui è uno di quelli che prende e va, non dà copertura dietro. Loftus-Cheek secondo me così e così. Chukwueze mi è molto piaciuto, anche se una po’ alterno. Forse non lo avrei tolto, ha segnato due gol splendidi mi dicono per fuorigioco imbarazzante. Non è andato male Jovic, nonostante io abbia sempre l’occhio critico. Ha segnato il solito gol, ma ha fatto anche delle belle fughe davanti e ha controllato bene la palla. Paradossalmente oggi mi sembra più tonico di Giroud”.

