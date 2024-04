Giancarlo Marocchi ha difeso Pioli affermando che una delle ragioni per cui il Milan è fragile in difesa è la posizione in campo di Loftus-Cheek.

Il Milan in stagione ha decisamente subito un numero di gol non compatibile con le ambizioni di una squadra che vuole essere competitiva a grandi livelli in Italia e in Europa. La trasferta di Reggio Emilia ha messo in luce, ancora una volta, una fragilità difensiva che è stata il leit motive dell’intera stagione. I primi due gol subiti ieri dal Milan sono lo specchio esatto di una squadra che, se aggredita, ha profonde incertezze sui movimenti da contrapporre agli attacchi avversari. Giancarlo Marocchi, ai microfoni di Sky, ha commentato la tenuta difensiva del Milan spiegando le ragioni di tali fragilità.

Ruben Loftus-Cheek

Gol colpa di Loftus-Cheek?

L’ex giocatore della Juventus ha individuato il motivo, la ragione scatenante di una così fragile tenuta difensiva degli undici di Pioli. Il “problema” sarebbe di natura tattico, configurabile nell’interpretazione del gioco di Loftus-Cheek. L’opinionista infatti ha affermato che se fosse in Pioli passerebbe “tutti i giorni, almeno cinque minuti, a dire a Loftus-Cheek, ‘Guarda, tu hai fatto 8-10 gol, ma tu sei un centrocampista, se tu pensi solo alla fase offensiva noi non arriviamo da nessuna parte, non vinciamo nulla, perché io ho bisogno di proteggere la difesa, di fare le due fasi”.

La difesa a Pioli

Marocchi si è schierato apertamente dalla parte di Stefano Pioli, spesso bersaglio dei malumori della piazza in merito ai risultati poco convincenti. L’ex giocatore infatti ha sottolineato che “se Pioli glielo dice – parlando di Loftus-Cheek – , e questo che è uno dei giocatori più importanti quest’anno del Milan, e vuole essere importante e fare solo la fase offensiva, non ne vieni fuori. L’allenatore le prova tutte. Spero lo faccia il più possibile. Io noto solo questo, perché quando i difensori non li ha avuti non è che potevano difendere, aveva bisogno di tutta la squadra”

L’articolo Marocchi difende Pioli: “Gol subiti colpa di Loftus-Cheek!” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG