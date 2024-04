Urbano Cairo, dopo il pareggio nel derby con la Juventus, ha blindato Buongiorno, oggetto del desiderio di tante squadre tra cui il Milan.

Con l’approssimarsi del finale di campionato, si accende il mercato. Il Milan ha la ferma intenzione di mettere mano al reparto difensivo, volendo aggiungere qualità ad un pacchetto che in questa stagione ha scricchiolato più di quanto fosse lecito aspettarsi. A tal proposito, la squadra mercato rossonera aveva messo in cima alle preferenze sul proprio taccuino Alessandro Buongiorno del Torino, ritenuto ideale per età e qualità a vestire la maglia del Milan per il futuro. Urbano Cairo, a margine del derby della Mole, ha svelato il futuro del difensore granata.

Alessandro Buongiorno

Ultimo derby della Mole?

Sabato è andato in scena in quel di Torino a uno dei più classici e storici derby italiani la stracittadina tra granata e bianconeri. La partita si è conclusa sul punteggio di 0-0, le emozioni però non sono mancate nel post gara. Così come riporta Tuttosport, Urbano Cairo ha annunciato il futuro del proprio gioiello Buongiorno. Dopo averlo elogiato per la marcatura serrata e vincente ai danni di Vlahovic, ha poi annunciato che “non sarà l’ultimo derby di Torino per Buongiorno”.

Milan avvisato?

Le parole del presidente granata rappresentano un vero e proprio “avvertimento” per tutte quelle squadre che in questi mesi hanno mostrato interesse al giocatore del Torino. Il giocatore ha un valore importante, possedendo parametri da primo della classe. Il Milan, in particolare, se vorrà acquisirne le prestazioni dovrà mettere in conto un investimento rilevante. Da ciò che trapela infatti Cairo non si siederebbe a parlare per meno di 30 milioni.

