L’asse Milano-Bologna è sempre più caldo. Il Milan starebbe attenzionando Orsolini. E’ lui il grande colpo in arrivo per l’estate?

Il Milan è affascinato dalla vetrina di lusso del Bologna, esaltata sotto la sapiente guida di Thiago Motta. Negli scorsi mesi infatti si sono segnalati interessamenti rossoneri per Calafiori, in ottica alternativa di lusso a Theo Henandez, ma non solo. Ammiccamenti intensi e molto esplorativi si sono registrati anche sull’attaccante olandese Joshua Zirkzee. Ultimo in ordine temporale, così come riferisce Nicolò Schira, è Riccardo Orsolini.

Riccardo Orsolini

Orsolini idea Milan

Il Milan, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, starebbe visionando con particolare attenzione le prestazioni di Riccardo Orsolini. L’attaccante rossoblu è stato artefice fin qui di una stagione da incorniciare, sotto la guida di Thiago Motta. Ha messo a referto infatti 10 gol e 2 assist, alcuni di questi davvero di pregevole fattura. Su di lui si registra l’interesse anche della Lazio, oltre quello del Milan. Il giornalista riferisce che una valutazione reale del giocatore potrebbe essere vicina ai 15 milioni ma, con ogni probabilità, il Bologna potrebbe avanzare richieste più onerose.

In coppia con Zirzee?

Nicolò Schira non esclude la possibilità che possa esserci un accordo più ampio tra Milan e Bologna, che coinvolga sia Orsolini che Zirkzee. Il giornalista riferisce infatti che la squadra mercato rossonero potrebbe di portarli a Milan offrendo una cifra complessiva di 55 milioni. Il Milan resta vigile e attende il termine della stagione. Le prossime settimane chiariranno quelli che, per ora, sono solo idee e interessamenti.

