Il Milan affronterà L’Inter nel derby potendo contare su due risultati su due per negare la gioia ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto numero 20 della propria storia contro i cugini. Ad essere incerta è solo la data in cui l’Inter celebrerà il titolo, non la sua vittoria visto l’enorme vantaggio in classifica. Paolo De Paola, ai microfoni di TMW Radio, ha stroncato l’euforia in casa Inter, minimizzando il traguardo della seconda stella che, conseguentemente allo scudetto, i nerazzurri otterranno.

20 non sul campo

L’attacco è certamente forte e destinato a far rumore, soprattutto valutando l’accesa rivalità tra Inter, Juventus e Milan. Con il derby alle porte poi, le parole di De Paola, risultano ancora più scottanti. In merito alla seconda stella dell’Inter il giornalista ha dichiarato che “lo scudetto che vincerà l’Inter è quello della seconda stella con un titolo non ottenuto sul campo”. Il giornalista prosegue poi affermando che “dalla Federazione fu fatto un pastrocchio assegnando uno Scudetto che non andava assegnato. È stato depotenziato il valore delle stelle sulla maglia, se la Juve non mette la terza e si sta avvicinando alla quarta fa capire che non conta più nulla”.

L’obiettivo del Milan

Il Milan, per voce di Calabria per primo, poi di Pioli dopo la sfida di Reggio Emilia, hanno affermato che il gruppo squadra farà di tutto per evitare che la vittoria dello scudetto nerazzurro coincida proprio nel derby, oltretutto che i rossoneri giocheranno in casa. Il Milan per evitare ciò ha due risultati su tre: vincere o pareggiare.

