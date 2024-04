I due gol, soprattutto il secondo, annullati a Chukwueze in Sassuolo-Milan hanno fatto discutere molto. C’è qualcosa da rivedere al VAR?

Il Milan, nonostante un avvio decisamente poco convinto e produttivo al Mapei Stadium, contro il Sassuolo, è poi riuscito a riequilibrare le sorti del match. Ci è riuscito nonostante le due gol annullate per fuorigioco ad un Chukwueze davvero molto ispirato. Il gran dibattito si è acceso però in merito alla seconda delle due reti annullate, le immagini infatti hanno lasciato molti dubbi e perplessità in merito alla posizione di offside del nigeriano del Milan. Marco Bucciantini ai microfoni di Sky ha espresso più di qualche perplessità in merito.

Samuel Chukwueze

Chuku in fuorigioco?

Hanno spiegato che una parte millesimale della spalla del nigeriano del Milan fosse in posizione di offside, nonostante l’istantanea mostrasse un allineamento perfetto tra il difendente del Sassuolo e l’esterno di attacco rossonero. Bucciatini, in merito all’episodio ha dichiarato che “il secondo gol di Chukwueze non si è nemmeno capito quanto fosse in fuorigioco”.

Theo e Leao

Qualcuno ha espresso perplessità in merito all’impiego di Theo e Leao, soprattutto in vista del delicato match di Europa League contro la Roma giovedì all’Olimpico. Bucciantini ritiene che “se l’obiettivo era togliere dalla memoria la partita di giovedì a questi giocatore può esserci riuscito. Leao segna e fa l’assist per il gol di Jovic. Credo che il caldo abbia influenzato, a un certo punto il Sassuolo ha finito la benzina e il Milan si è permesso di giocare cinque attaccanti senza rischiare. Questo arrembaggio era quasi naturale e ho l’impressione che al Milan sia mancata un po’ di necessità, quella che giovedì vedremo”. Conclude poi affermando che “Leao non ti aiuta a essere squadra ma ti fa sembrare grande squadra”.

