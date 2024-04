L’ex arbitro Luca Marelli ha spiegato la ragione e la dinamica che ha portato all’annullamento delle due reti.

Le reti annullate a Chukwueze in Sassuolo-Milan alimentano i dibattiti tra i tifosi, non solo rossoneri, in merito alla decisione presa al Mapei Stadium. Il secondo gol, in modo particolare, è apparso davvero risibile annullarlo, in quanto il fermo immagine non ha evidenziato una posizione avanzata di Chukwueze rispetto all’ultimo difendente del Sassuolo. In merito alla decisione presa dal VAR, è intervenuto Luca Marelli.

Decisione non umana

“In entrambe le circostanze il fuorigioco di Chukwueze è di qualche millimetro relativamente alla spalla. Quello che dobbiamo ricordarci è che il fuorigioco semi-automatico rileva in ogni momento 29 punti dello scheletro dei giocatori. In particolare rileva la posizione a livello scheletrico delle spalle, quello che ci interessa in questo caso“. Negli studi di DAZN Luca Marelli ha precisato così il motivo dell’annullamento per fuorigioco dei gol di Chukwueze, svelando e spiegando quindi la natura tecnica della decisione. L’ex arbitro ha precisato poi che “nel caso un punto dello scheletro della spalla sia più avanzata rispetto al penultimo difendente, il sistema segnala automaticamente una bandierina che segnala che c’è un posizione di fuorigioco. In questa circostanza non c’è mano umana. Chiaramente dobbiamo fidarci della tecnologia”.

Fallo su Loftus-Cheek

Luca Marelli ha poi argomentato in merito anche al fallo non ravvisato su Loftus-Cheek che, in una prima visione, appariva come un chiaro calcio di rigore. Nel caso specifico ha dichiarato che “rivedendo le immagini, il contatto sulla tibia avviene pochi centimetri fuori dall’area di rigore. Ricordiamoci che non dobbiamo tenere presente il punto più avanzato del giocatore (in questo caso la punta del piede destro che è sulla linea, pertanto in area di rigore), ma il punto di contatto”

