De Ketelaere sta diventando il Willy Wonka dell’Atalanta: la fiducia porta a risultati positivi e nel falso nueve è perfetto

Non c’è niente di più soddisfacente di respingere i propri detrattori a suon di crescita, duro, lavoro e soprattutto fatti. Se prima Charles De Ketelaere veniva deriso dal web come “Kinderino” ora invece è diventato Willy Wonka con gli avversari sotto il suo comando come gli umpa lumpa.

Nel musicall del cioccolataio più famoso del mondo si diceva che quando si comincia non ci si ferma più, e il buon “Carletto” sta avendo una tabella di marcia impressionate: tra il 9 dicembre e il 3 gennaio (nel periodo che va da Atalanta-Milan fino alla Coppa Italia con il Sassuolo), in 5 partite giocate ha siglato 4 goal e 3 assist, risultando il migliore in campo anche nella sconfitta di Bologna.

Nel mezzo una certezza importante in casa Atalanta: il falso nueve con lui davanti è attualmente la miglior soluzione per rapporto qualità offensiva e risultato (vista anche l’attuale di forma di Scamacca): spalla, supporto, finalizzatore e chiave del gioco, considerando che è attualmente il quinto miglior centrocampista per dribbling riusciti in Serie A (addirittura più forte rispetto a Lookman) e nella Dea ha il primato per big chance create a quota 6.

Nei 44 goal totali della squadra è stato protagonista nei goal nerazzurri 11 volte: il 25% delle reti totali, statisticamente più incisivo rispetto a Ademola. Per un Lookman che non c’è causa Coppa d’Africa, dall’altra è presente un Willy Wonka che vuole continuare a creare dolci, grandi, magie per l’Atalanta.

