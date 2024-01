Il Milan ha già deciso per quanto riguarda il futuro sulla panchina di Stefano Pioli: l’allenatore non dovrebbe restare in rossonero

Nonostante un contratto fino al 2025 infatti, a fine stagione sarà addio: la speranza è di concludere la stagione con un nuovo trofeo dopo lo scudetto. Lo scrive Sportitalia che ipotizza anche su un possibile successore con Conte più avanti rispetto a Thiago Motta.

