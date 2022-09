De Ketelaere in difficoltà al Milan? Spunta la confessione agli amici. Prestazione grigia col Salisburgo

Charles De Ketelaere alla prima partita di Champions con il Milan non ha messo le ali. Al massimo, ha messo al posto giusto il pallone da cui è nato il gol del pareggio di Saelemaekers, bella giocata da calciatore intelligente che però non basta per riempire una partita lunga 70 minuti.

CDK dopo un bell’inizio ha un po’ rallentato. Nel derby, alti e bassi. In Champions, la partita peggiore da quando è a Milano. Nulla di clamoroso e nemmeno di preoccupante, fa parte del gioco e dell’ambientamento di un giocatore arrivato da un contesto diverso, da un calcio meno tattico e meno competitivo. Salisburgo-Milan però ha colpito proprio per quel suo essere fuori dal gioco, con il Milan che si è appoggiato come sempre all’amata fascia sinistra e ha trovato poche soluzioni in zona centrale.

Anche se il primo gol italiano si fa attendere, non c’è motivo per non essere ottimisti. L’ambientamento italiano di Charles prosegue e il biondo agli amici dice di trovarsi bene, di aver avuto presto la sensazione di essere a casa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

