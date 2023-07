Aumentano i club interessati a Charles De Ketelaere, tra i possibili partenti in casa Milan: ecco il club francese interessato al belga

Continuano ad aumentare le squadre interessate a Charles De Ketelaere, in uscita dal Milan. Sul belga c’erano già gli interessi dell’Atalanta e, soprattutto, del PSV Eindhoven.

Come riferisce RMC Sport, anche il Lens, club della Ligue 1, si è iscritto alla corsa per il trequartista. Situazione che rimane in divenire.

